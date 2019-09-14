انتهت – ريال مدريد (3) ليفانتي (2).. فوز مثير للملكي

د. 90+2 كورتوا يتألق ويمنع هدف التعادل القاتل.

د. 75 البديل جونزالو ميليرو يسجل هدف تقليص الفارق برأسية، ريال مدريد 3 × 2 ليفانتي.

د. 65 هازارد بمجهود فردي كاد أن يسجل من أول انطلاقة له لولا تألق الحارس.

د. 62 فينيسوس يسجل الهدف الرابع للملكي وألغى بداعي التسلل بعد دقيقتين من مطالعة تقنية الفيديو.

د. 60 التبديل الأول لريال مدريد بنزول البلجيكي إدين هازارد بدلا من البرازيلي كاسيميرو.

د. 49 بورخا مايورال المعار إلى ليفانتي يقلص الفارق ويرفض الاحتفال بهدفه في شباك ريال مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد 3 × 0 ليفانتي

د. 41 كاسيميرو يضيف الثالث مستفيدا من عرضية فينيسوس جونيور.

د. 32 الفرنسي يضيف الثاني الهدف الثاني من انفراد بعد بينية جيمس رودريجيز.

د. 25 كريم بنزيمة يسجل الأول برأسية في شباك ليفانتي مستغلا عرضية كارفخال.

د. 20 بنزيمة يهدد مرمى ليفانتي وفينيسوس جونيور يسدد في القائم الأيسر.

د. 10 تبادل هجومي بين الفريقين دون خطورة واضحة على المرمى.

بداية اللقاء

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