انتهت في إنجلترا – ليفربول (3) نيوكاسل (1) نهاية اللقاء

لمتابعة المباراة مباشرة من

_ _ _ _

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: في اول لمسات فيرمينيو بعد دخوله لأرض الملعب يصنع هدفا ثانيا سجله ماني.

ق37: إصابة أوريجي ويغادر أرضية الملعب ليشارك فيرمينيو بدلا منه.

ق28: ساديو ماني يسجل هدف التعادل.

ق16: عرضية مقوسة رائعة من تشامبرلين داخل من طقة جزاء نيوكاسل حولها ماني برأسيه نحو المرمى، لكن الكرة علت القائم بسنتيمترات.

ق14: محاولات من لاعبي ليفربول لتعديل النتيجة لكن تكتل دفاعي رائع من الضيوف حتى الان.

ق7: بداية ساخنة منذ البداية بعد أن سجل فيليمز أول أهداف اللقاء، الهدف جاء بعد مرتدة سريعة في عمق دفاع الريدز حولها فيليمز بتسديدة متقنة في شباك ليفربول.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا