إدانة دولية للهجوم على منشأتي نفط بالسعودية

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية “جون أبي زيد”، إدانة الولايات المتحدة بشدة الهجوم، الذي نفذته اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأضاف في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض على موقع تويتر، أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول.

من جانبها استنكرت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان، أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون».

وأضاف المتحدث: تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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