استهداف مطار معتيقية بصواريخ غراد

إيوان ليبيا – وكالات :

اتهمت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، قوات القيادة العامة باستهداف مطار معيتيقة الدولي بـ«صواريخ غراد فجر اليوم».

وذكرت العملية عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن قوات القيادة العامة «في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها، استهدفت… مطار معيتيقة بصواريخ غراد فجر اليوم بضربات جوية نفذها الطيران الإماراتي المسيَّر».

ويعد قصف المطار المغلق منذ أسبوعين هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرون منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي. وتجددت الاشتباكات جنوب طرابلس أول من أمس الخميس بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

ولا يزال مطار معيتيقة الدولي مغلقا منذ مطلع سبتمبر بعد تعرضه لقصف صاروخي مفاجئ على مدرج المطار الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

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