ترامب يُعلن مقتل حمزة بن لادن

العنوان_واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن قُتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة «أفغانستان/ باكستان»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وتابع ترامب بحسب «سكاي نيوز عربية»: «فقدان حمزة بن لادن لا يحرم تنظيم القاعدة من المهارات القيادية الهامة والعلاقة الرمزية مع والده فحسب، بل يقوض الأنشطة التشغيلية المهمة للجماعة. حمزة بن لادن مسؤول عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية».

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها. يذكر أن حمزة، الذي يعتقد أنه في الـ30 من العمر، كان نشر رسائل صوتية وفيديوهات، يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية