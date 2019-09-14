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وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة تنعي المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 14 سبتمبر 2019 (وال)- نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة السبت، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي الذي تُوفي أمس الجمعة.

وقالت الوزارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة – في بيانها – “إن السفير الراحل، كان مثالا للمسؤولية والاهتمام بالشأن الليبي، وحريصًا على لم شمل الليبيين ودعوته لتجاوز الأزمة سلميًا، و إدانته للإرهاب بكافة أشكاله. (وال – البيضاء) س م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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