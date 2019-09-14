بالفيديو – هفوة أوتاميندي تصعق سيتي.. نورويتش يُبدع ويُفاجئ وينتصر

السماوي سقط أمام مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعبو الكناري أبدعوا وتألقوا وسيتي كان يمكن أن يخرج بنتيجة أفضل لولا الخطأ الفادح من أوتاميندي الذي منح الفريق الصاعد حديثا فرصة تسجيل هدف ثالث مهد للانتصار.

وبيب جوارديولا سقط أمام فريق صاعد حديثا في الدوري لأول مرة منذ 2011 حينما خسر مع برشلونة أمام ريال سوسيداد.

سجل أهداف نورويتش كيني مالكلين، وتوم كانتويل وتيمو بوكي، أما أهداف سيتي فأحرزها سيرخيو أجويرو ورودري.

والهدف الأول لم يتأخر كثيرا إذ جاء في الدقيقة 19 عن طريق ماكلين الذي ارتقى لركلة ركنية برأسه ليسكنها شباك الحارس إيديرسون.

وبينما يضغط سيتي وظن الجميع أنه في طريقه للتعادل فوجئ الجميع بهدف ثاني للكناري عن طريق كانتويل الذي استغل هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من بوكي ليسكن الكرة في المرمى بكل سهولة في الدقيقة 28.

دقيقتان فقط مرتا قبل أن يمنع القائم أجويرو من تقليص الفارق، لكن قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثوان نجح المخضرم الأرجنتيني في تقليص الفارق من رأسية.

في الشوط الثاني سارت المباراة في اتجاه وحيد.. السماوي يضغط ويهاجم بكثافة بحثا عن التعويض، وبينما تسير المجريات في ذلك الاتجاه، ظهر أوتاميندي ليقلب الأوضاع.

المدافع الأرجنتيني تعامل برعونة كبيرة مع تمريرة أمام مرماه من ستونز ليقطعها لاعب نورويتش إيمليانو بوينديا، ثم يمرر على طبق من ذهبي لـ بوكي الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها بالمرمى بالدقيقة 50.

سيتي واصل ضغطه لاحقا بقوة ساعيا لتقليص الفارق لكن الثقة ظهرت على لاعبي أصحاب الأرض وسط دعم كبير من جماهيرهم.

وأخيرا نجح رودري في تقليص الفارق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

الـ6 دقائق التالية -مع احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع- كانت للسماوي داخل منطقة جزاء نورويتش لكن مدافعي الأخير وحارسهم المتألق تيم كرول وقفوا بالمرصاد أمام رجال بيب جوارديولا.

سيتي سقط لأول مرة هذا الموسم ومنح ليفربول فرصة توسيع الفارق معه إلى 5 نقاط بدلا من نقطتين، بعدما وصل رصيده إلى 10 نقاط.

أما رجال المدرب دانييل فاركي فنجحوا في زيادة رصيدهم إلى 6 نقاط ليرتقوا إلى المركز الـ12.

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