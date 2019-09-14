مركز المعلومات اليمني يطلق حملة تندد بقصف الحوثيين لمحافظة تعز

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني عن إطلاقه حملة إلكترونية تندد بالقصف الممنهج للأحياء والقرى المكتضة بمحافظة تعز من قبل مليشيا الحوثي.

وتأتي هذه الحملة مواكبة لإطلاق المركز تقريرا نوعيا يرصد ما توصل له الفريق الحقوقي للمركز بالمحافظة من انتهاكات طالت مدنيين وممتلكات عامة وخاصة جراء القصف الكثيف واليومي، الذي تشنه مليشيا الحوثي من مواقع تمركزها المتعددة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مارس ٢٠١٥ وحتى يوليو ٢٠١٩م.

وطالب مركز المعلومات (وهو منظمة يمنية إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة)، بالتحرك الدولي الجاد لوقف هذا القصف من أجل إنقاذ مئات الضحايا الذين يسقطون يوميا بسببه.

وأعلن المركز، أن الحملة ستطلق تحت وسم (#تعز_قصف_ممنهج )، وهو أيضا عنوان التقرير الذي سيعلن على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية جنيف مساء اليوم.

وبحسب المركز سيشمل التحرك توصيل التقرير وشهادات حية من ضحايا القصف في تعز إلى جهات مختصة في الأمم المتحدة بجنيف ونيويورك، ومنظمات دولية معنية مختلفة.

كما ستقام ندوة أخرى للمركز الساعة 12 من ظهر بعد غد الإثنين، بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تتناول أبرز الانتهاكات التي طالت الإعلام العربي واليمن نموذجا.

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