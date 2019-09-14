التحالف العربي يؤكد مواصلة إجراءات حماية أمن الطاقة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن: “قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وأمن الطاقة العالمي”.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.

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