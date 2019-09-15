بومبيو يتهم إيران بالتورط في تنفيذ هجمات أرامكو

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إيران، بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وقال بومبيو على تويتر “طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية، في حين يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، بانخراطهما في الدبلوماسية” مشيرا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.

وأضاف “وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية”.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان “الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة”.



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