دي يونج: شعرت بالراحة في الملعب أمام فالنسيا وأحتاج مزيد من التأقلم

وسجل دي يونج أول هدف له مع برشلونة في فوز البرسا على فالنسيا 5-2 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: “سعيد للغاية بهدفي الأول مع برشلونة لأنني لا أسجل الكثير من الأهداف”.

وأضاف “اليوم شعرت براحة أكبر في الملعب ولكني أحتاج إلى المزيد من التأقلم والتحسن مع الفريق”.

وأتم تصريحاته بالإشادة بزميله في الفريق أنسو فاتي قائلا: “إنه لاعب رائع ويلعب الكرة بسهولة ويمتلك موهبة كبيرة وينتظره مستقبل مبهر”.

وانضم الهولندي دي يونج لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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