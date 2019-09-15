بوسكيتس: علينا التعامل مع فاتي بهدوء.. وسواريز أفضل مهاجم في العالم

وقال بوسكيتس عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: “علينا أن نتعامل مع فاتي بهدوء فهو لا يزال صغير السن ويجب أن نساعده”.

وأضاف “يجب أن نتركه يعمل ويفعل ما عليه فعله لمواصلة التألق”.

وأكمل “بالتأكيد سوف يساعدنا كثيرا”.

وانتقل للحديث عن زميله لويس سواريز قائلا: “سواريز؟ بالتأكيد هو أفضل مهاجم في العالم”.

وأتم تصريحاته “نأمل أن يتعافى الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي في الأيام القليلة المقبلة”.

ويستعد برشلونة لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتألق فاتي البالغ من العمر 16 عاما وسجل هدفا وصنع آخر في الفوز على فالنسيا ليصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة في تاريخ برشلونة.

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