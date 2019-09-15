سفير مصر في أوكرانيا يزور الطلاب المصريين المتضررين بجامعة الدونتسك الوطنية بكيرفوجراد|صور

استجابة لاستغاثة عشرات الطلبة المصريين بالسفارة المصرية في أوكرانيا للشكوى من تعرضهم لمشكلات وعراقيل تصل إلى حد الفصل من جامعة الدونتسك الوطنية الطبية، قام سفير مصر لدى أوكرانيا، حسام الدين علي، بزيارة للجامعة بمدينة كيرفوجراد التي تبعد ٣٥٠ كيلومترا من العاصمة كييف، لمساندة الطلاب خلال أزمتهم والوقوف على تطوراتها من إدارة الجامعة.

وهدفت الزيارة إلى لقاء الطلاب وإدارة الجامعة سعياً لحل الأزمة. وكان وفد من طلاب الجامعة قد زار السفارة للاستغاثة بالسفير يوم 3 سبتمبر الجاري، واجتمع بهم السفير المصري، بينما استمر تلقي السفارة لعشرات الشكاوى من غيرهم من الطلاب.

وناقش السفير المصري مع إدارة الجامعة ما ورد للسفارة من معلومات بشأن ممارسات ضد الطلبة المصريين، حيث طلب من إدارة الجامعة التحرك فوراً للعمل نحو حل كافة المشكلات.

واجتمع السفير حسام الدين علي بما يزيد عن مائة طالب مصري مسجلين بالجامعة، حيث أبلغهم أنه أكد لإدارة الجامعة أن الدولة المصرية تحرص على حفظ كرامتهم وحقوقهم، وأنها قادرة على حمايتهم والدفاع عنهم. وطمأن السفير طلاب جامعة الدونتسك المصريين، مؤكداً على أنه يتم بذل جهود مخلصة للتصدي لمشكلات الطلاب المصريين في أوكرانيا، بمختلف أبعادها، بما في ذلك ما يتعلق بمكاتب تسفير الطلاب للدراسة.

وخلال اجتماع السفير بممثلي إدارة الجامعة، تعهدت الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري للاستجابة لمطالب الطلبة، لاسيما الراغبين في سحب ملفاتهم منها سواء للتحويل منها أو للعودة لمصر. كما تعهدت الجامعة بوقف تحصيل المصروفات الدراسية من خلال أية وسطاء. وتجدر الإشارة، إلى أنه يعاني أكثر من ثلاثة آلاف طالب مصري من مشكلات جراء بعض الممارسات المتعلقة بدعوات للطلبة المصريين للدراسة في بعض الجامعات الأوكرانية وما يتبين للطالب عند وصوله الجامعة من تعرُضه لمشكلات تعرقل سير دراسته، ما يهدد حصوله على خدمات دراسية جادة.

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