تعليم الوفاق: السماح للطلاب بمراجعة أوراق الامتحانات

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات بدءا من أمس السبت، وحتي 21 سبتمبر الحالي، على موقع الامتحانات www.imtihanat.com لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية بالخارج، وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

وأوضح بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنه «بإمكان الطالب مراجعة إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة والاضطلاع علي إجابته المقالية».

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية للمدارس الليبية بالخارج للعام الدراسي 2018- 2019.

وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن «نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية هي 83.15%، بينما كانت نسبة النجاح لطلبة الشهادة الثانوية هي 66%».

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