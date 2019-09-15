مقتل شخص وإصابة عدد آخر في حريق بدار رعاية بألمانيا

قال متحدث باسم الشرطة في الساعات المبكرة من اليوم الأحد إن شخصا قتل في حريق اندلع بأحد دور الرعاية في غربي ألمانيا.

وأضاف المتحدث أن 21 شخصا آخرين أصيبوا، أحدهم حالته خطيرة.

ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث في بلدة ايدار أوبرشتاين بولاية راينلند بالاتينات في وقت متأخر من مساء السبت، حيث كانت النيران قد امتدت بالفعل إلى عدة غرف في الطابق العلوي من المبنى عندما وصل رجال الإطفاء.

وقال المتحدث إنه تم اخماد الحريق وأن المصابين يتلقون العلاج الطبي، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.



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