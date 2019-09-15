الحرس الثوري الإيراني: جميع القواعد الأمريكية على بعد ألفي كيلومتر في مرمى صواريخنا

قال قائد قوات الجو–فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة اليوم الأحد إن جميع القواعد الأمريكية المتواجدة على مسافة ألفي كيلومتر هي في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول إنه “من الضروري أن يعلم الجميع أن جميع القواعد الأمريكية وسفنها البحرية المستقرة على بعد ألفي كيلومتر هي في مرمى صواريخنا”.

وشدد على أن بلاده تتعامل بحساسية “تجاه أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد، حتى ولو لمتر واحد”.

يأتي هذا غداة اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإيران بأنها تقف وراء هجوم على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية.

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