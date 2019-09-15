سفينة حربية أمريكية ترسو لوقت قصير في مرفأ بيروت

بيروت-العنوان

توقفت سفينة حربية أمريكية هي المدمّرة “يو إس إس راماج” لوقت قصير في لبنان، حسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى بيروت في إطار توتر إقليمي متزايد.

وقال البيان إن “راماج” وهي سفينة قادرة على اعتراض صواريخ بالستية، رست السبت ليوم واحد في مرفأ بيروت “على هامش مشاركتها في الجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة والتبادل الحرّ في البحر المتوسط”.

وأضاف أن دعوة وُجّهت إلى “مسؤولين أمريكيين ولبنانيين” لحضور حفل استقبال على متن السفينة.

وأشارت السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد ونائب الأميرال جيمس مالوي إلى “التزام الولايات المتحدة” بأن تكون “شريكاً قوياً” للجيش اللبناني، “بهدف تعزيز التعاون العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، بحسب البيان.

وقالت السفيرة وفق ما نقل البيان عنها “هذه السفينة الأمريكية الاستثنائية، الراسية في هذه المدينة اللبنانية الاستثنائية، تقول الكثير عن الشراكة بين الجيشين الأمريكي واللبناني”.

وتخوض الولايات المتحدة تجاذباً إقليمياً مع إيران وحليفها اللبناني حزب الله الذي يواجه عقوبات أمريكية وتصنّفه واشنطن منظمة “إرهابية”.

ولحزب الله المُمثل في البرلمان والحكومة، مكانة مهمّة على الساحة السياسية اللبنانية.

وفي يوليو، فرضت الإدارة الأمريكية للمرة الأولى عقوبات على نواب من حزب الله في لبنان. وفي أواخر أغسطس، فرضت أيضاً عقوبات على مصرف لبناني هو “جمال ترست بنك” الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.

ويأتي توقف السفينة الأمريكية في إطار توترات متزايدة بين الحزب الشيعي وإسرائيل في تصعيد أدى إلى تبادل إطلاق نار محدود على الحدود في الأول من سبتمبر.

المصدر-وكالات

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