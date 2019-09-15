المتظاهرون يلقون عبوات حارقة على مبان حكومية في هونج كونج

قام المتظاهرون المناهضون للحكومة بإلقاء العبوات الحارقة والحجارة على مبان حكومية وقوات الشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومازال يتواجد الآلاف من المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة الغاز والخوذات في الشوارع حول المجمع الحكومي بعد انتهاء مسيرة سلمية.

وقامت القوات باستخدام شاحنة ضخ مياه لإجبار المتظاهرين على التراجع.

وكان عشرات الآلاف من مواطني هونج كونج قد شاركوا في مسيرة في وسط هونج كونج، في تحدٍ لحظر الشرطة لمسيرة كانت مقررة مساء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المئات احتشدوا خارج القنصلية البريطانية ورددوا ” ليحفظ الله الملكة”، وطالبوا بريطانيا بضمان احترام الصين لالتزاماتها مع هونج كونج. وكانت جبهة حقوق الانسان المدنية ، وهي ائتلاف واسع النطاق يطالب بالديمقراطية قد حاولت وأخفقت في الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم مسيرة هذا الأسبوع. ويذكر أن هونج كونج شهدت العديد من المظاهرات منذ التاسع من يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للصين. وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام سحب مشروع القانون رسميا الأسبوع الماضي، ولكن المتظاهرين قالوا إنهم سوف يستمرون في تظاهراتهم لحين تنفيذ جميع مطالبهم.

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