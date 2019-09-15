بعد تعرضها لنوبة قلبية .. وفاة أرملة السبسي في يوم الانتخابات الرئاسية

عن عمر ناهز الـ 83 عاماً ، توفيت شاذلية فرحات السبسي أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اليوم بالعاصمة التونسية، بعد وفاة زوجها نهاية يوليو الماضي عن عمر ناهز 92 عاما قبل أشهر من انتهاء ولايته.

وبحسب مصادر صحفية، توفيت شاذلية بعد تعرضها لنوبة قلبية تطلبت نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى، بالتزامن مع انطلاق السباق نحو الرئاسة اليوم، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

من جانبه نعى حافظ قايد السبسي – نجل الرئيس الراحل- والدته في منشور أورده على موقع ” فيسبوك” .

يشار إلى أن شاذلية فرحات السبسي ولدت في 1 أغسطس 1936، وهي محامية وسياسية كانت سيدة تونس الأولى بصفتها زوجة الرئيس الراحل، وقد تزوجت بالباجي قايد السبسي في فبراير 1958، ولهما أربعة من الأبناء والبنات.

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