ألكاسير: البعض في برشلونة عاملني بشكل سيء ولم يثقوا بي

وصرح ألكاسير: “سأقرر إذا ما كنت سأحتفل ضد برشلونة أم لا وقت تسجيلي للهدف”.

وأضاف “أحترم العديد من الناس في برشلونة، بعضهم عاملني بشكل جيد، لكن الكثير منهم عاملني بشكل سيء للغاية، زملائي والجماهير عاملوني بشكل جيد”.

وواصل “مثل أي وظيفة إن وثق الناس بك فستقدم أفضل ما لديك، إن لم يفعلوا، فلا يحدث ذلك”.

وأتم “من المهم للغاية بالنسبة لي أن أرى علامات الثقة تلك وفي النهاية لم يظهر العديد من الأشخاص ثقتهم بي”.

ألكاسير انضم إلى برشلونة قادما من فالنسيا في صيف 2016 بمبلغ يقدر بـ30 مليون يورو، وخلال عامين لعب للنادي الكتالوني في 50 مباراة ما بين أساسي وبديل سجل خلالها 15 هدفا وصنع 8 آخرين.

صاحب الـ26 عاما أعير إلى دورتموند مع أحقية الشراء خلال الموسم الماضي، ليتألق مع النادي الألماني رغم تعرضه للإصابة ويسجل 19 هدفا في 32 مباراة بجانب المساهمة في هدفين.

وخلال الموسم الجاري شارك في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا.

ألكاسير على موعد لمواجهة برشلونة فريقه السابق في أولى جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء في التاسعة مساء، على ملعب “سيجنال أدونا بارك (الملعب الفيستفالي) معقل بوروسيا دورتموند.

الدولي الإسباني واجه برشلونة حينما كان لاعبا لفالنسيا في 5 مرات بالدوري الإسباني فاز مرتين وخسر مرتين وتعادل مرة وسجل هدفا وصنع آخر.

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