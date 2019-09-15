الحكومة الليبية المؤقتة تُدين بشدة هجوم مليشيا الحوثي على مؤسسات نفطية سعودية

قرنادة 15 سبتمبر 2019 (وال)- أدانت الحكومة الليبية المؤقتة الأحد، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرضت له منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية العملاقة بطائرات بدون طيار.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة – في بيان – “إننا نُعرب عن خالص تضامننا مع المملكة العربية السعودية، عاهلا وحكومة وشعبًا ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وتدمير ثرواتها وخيراتها”.

وأضافت الحكومة الليبية المؤقتة أن “هذه الهجمات تُعيد لنا ذكرى الهجمات الإرهابية المتكررة التي استهدفت موانئ النفط الليبية ودمرت بنيتها التحتية، ما تسبب في استنزاف ثروات الليبيين، كما تجعلنا نشعر بحجم الكارثة التي أصابت الأشقاء في المملكة، لكون الحشد الميليشياوي الإرهابي الذي تقاتله قواتنا المسلحة، يستخدم ذات الطائرات المسيّرة التي تُستخدم لارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية”.

ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه مكافحة هذه الطائرات ومنع تصديرها للجماعات الإرهابية، خاصة وأن مصدرها هما قطر وتركيا الداعمتين للإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة خطورة الأمر، وضرورة التحرك لمنع مثل هذه الانتهاكات والجرائم الإرهابية الخطيرة، حتى لا يستهدف أُناس أبرياء مجددًا.

هذا وقد أدى الهجوم الإرهابي لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرقي المملكة العربية السعودية الشقيقة. (وال – قرنادة) أ م/ ر ت

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