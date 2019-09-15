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نسبة المشاركة في انتخابات تونس تقترب من 10% بعد أربع ساعات من الاقتراع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة اقتربت من 10 بالمئة بعد مرور أربع ساعات عن فتح مراكز الاقتراع.
وقال بوعسكر ، في تصريح للصحـفيين في المركز الاعلامي الخاص بالانتخابات، إن نسبة الاقبال تشهد تصاعدا بشكل تدريجي لتقترب من 10 بالمئة مع حلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي.
وأوضح بوعسكر أن هذه النسبة تشهد تفاوتا واضحا بين الجهات الداخلية.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند الساعة السادسة مساء.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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