قنونو يعلن عن بداية المرحلة الأولى من تحرير قاعدة الجفرة

إيوان ليبيا – وكالات :

قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو إنه فيما يخص القصف الجوي على قاعدة الجفرة بناء على التعليمات الصادرة من القيادات وغرفة العمليات الرئيسية في بداية ساعة الصفر حيث تم التخطيط لخطة ما وصفه بـ”تحرير قاعدة الجفرة” الجوية على مراحل.

قنونو أشار خلال تغطية خاصة أمس السبت إلى أن المرحلة الأولى بدأت يوم الخميس الساعة 11 ليلاً حيث تم توجيه 4 ضربات جوية لقاعدة الجفرة من خلال الطيران التابع لحكومة الوفاق وإستهداف 3 منصات صواريخ دفاعات أرضية في القاعدة وتدميرها بالكامل.

وإستطرد حديثه :” واكب القصف الجوي وتنفيذ الطلعات الجوية بعض القوات في أكثر من اتجاه نحو المحور الشرقي والغربي للمنطقة الوسطى بناء على التعليمات الصادرة، حركة تكتيكية مهنية بدأت من إنطلاق ساعة الصفر وهذه الحركة الغاية والغرض منها السيطرة وإيقاف جميع خطوط الإمداد ما قبل منطقة الجفرة جنوب سرت والجفرة وبالفعل كانت التنفيذات أبطال المحاور هناك في الميدان المتحركين على الأرض بما تعنيه الكلمة من المهنية وضبط وربط وتقييد بالتعليمات والحركة العسكرية المهنية” على حد زعمه.

كما نوّه إلى أنه تمت السيطرة على ما تبقى من خطوط الإمداد في جنوب سرت وتدمير الآليات والقبض على الأفراد وفقاً لتعبيره، مشيراً إلى أنه بناء على التعليمات الصادرة وحسب ما هو معد في الخطة العسكرية المعدة من مختصي حركات تكتيكية في أكثر من محور جنوب طرابلس تمت السيطرة وكانت حصيلة الحركات التكتيكية العسكرية والسيطرة على مواقع جديدة وتقدمات وتأمين مواقع وتدمير آليات والقضاء على ماوصفها بـ”مليشيات المتمرد”.

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