انتخابات الرئاسية التونسية .. إقبال متواضع ومناشدة للشباب للمشاركة

تونس 15 سبتمبر 2019 (وال)- قال رئيس الهيأة المستقلة العليا للانتخابات في تونس نبيل بافون الأحد، إن نسبة المشاركة في تصويت الاستحقاق الرئاسي بلغت 27.8 % حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

ودعا بافون – خلال مؤتمر صحفي للهيأة المستقلة العليا للانتخابات في تونس – الشباب إلى النزول والمشاركة في التصويت، بعد عزوف واضح عن المشاركة جرى رصده خلال اليوم.

وأضاف بافون قبيل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع : “شباب تونس وبناتها .. بقي ساعة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات .. من أجل هذا اليوم قامت ثورة استشهد فيها تونسيون ومازالت ملفات الجرحى والشهداء مفتوحة”.

وتابع بافون: “تونس تستحق منا أن ينزل الشباب، ويقوم بواجبه ويدلي بصوته”.

وأوضح بافون أن عدد الناخبين حتى الآن هو مليون و862 ألف من إجمالي 7 ملايين، و 145 ألف ناخب مسجل.

وكانت قد انطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس الأحد، حيث يتنافس نحو 24 مرشحًا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.

ومن المقرر أن تُغلق غالبية مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لتبدأ عمليات فرز الأصوات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية قرابة 24 مرشحًا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، حيث قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي. (وال- تونس) ر ت

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