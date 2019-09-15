منع المرشح للرئاسة التونسية نبيل القروي من الإدلاء بصوته

تونس 15 سبتمبر 2019 (وال)- قال رئيس الهيأة العليا للانتخابات التونسية نبيل بافون الأحد، إن المرشح للرئاسة التونسية نبيل القروي المحتجز في السجن، لم يُسمح له بالإدلاء بصوته.

وأوضح بافون – خلال مؤتمر صحفي للهيأة – أنه لا يمكن إقامة لجنة اقتراع خاصة بالسجناء، لأن السجين شخص مسلوب الإرادة ولا يسمح له بالتصويت.

ورغم توقيف القروي وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، بشأن قضايا فساد وغسل أموال، إلا أن الهيأة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالترشح، لكن القضاء يرفض إطلاق سراحه.

ووجه المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي – رسالة إلى الناخبين من داخل السجن – أعلن فيها إضرابه عن الطعام بداية من الخميس 12 ديسمبر، قُبيل 3 أيام من انطلاق الانتخابات. (وال- تونس) ر ت

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