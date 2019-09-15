مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية تغلق أبوابها

تونس 15 سبتمبر 2019 (وال)- أغلقت مراكز الاقتراع بكافة الدوائر الانتخابية في تونس الأحد، بعد أن بلغت نسبة المشاركة في تصويت الاستحقاق الرئاسي 27.8 %.

وقال رئيس الهيأة المستقلة العليا للانتخابات في تونس نبيل بافون، إن نسبة المشاركة في تصويت الاستحقاق الرئاسي بلغت 27.8 في المائة الساعة الثالثة ظهرًا.

وكان بافون دعا في وقت سابق، الشباب إلى النزول والمشاركة في التصويت، بعد عزوف واضح عن المشاركة جرى رصده خلال اليوم.

وأضاف بافون – في مؤتمر صحفي – قُبيل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع: “شباب تونس وبناتها .. بقي ساعة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات .. من أجل هذا اليوم قامت ثورة استشهد فيها تونسيون، ومازالت ملفات الجرحى والشهداء مفتوحة”. (وال- تونس) ر ت

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