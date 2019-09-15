حمدوك يُقيل مدير هيأة الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم 15 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد، قرارًا بإعفاء إسماعيل عيساوي من وظيفته مديرًا عامًا لهيأة الإذاعة والتلفزيونية في السودان.

هذا وجاء ذلك في قرار وجهه حمدوك إلى وزارتي الثقافة والإعلام “الهيأة العامة للإذاعة والتلفزيون”، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وقد تم تكليف إبراهيم البزعي، بتولي مهام المدير العام للهيأة العامة للإذاعة والتلفزيون. (وال- الخرطوم) ر ت

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