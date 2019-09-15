الأمم المتّحدة تُدين هجوما على منشأتي “أرامكو” في السعودية

نيويورك 15 سبتمبر 2019 (وال)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأحد، الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان – “يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي أعلن الحوثيين مسؤوليتهم عنها”.

وأضاف ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومنع حدوث أي تصعيد في ظل تصاعد التوتر، وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي الإنساني”. (وال- نيويورك) ر ت

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