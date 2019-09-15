بالفيديو – أرسنال يواصل قتل نفسه ويفشل في الانتصار على واتفورد

وتعادل واتفورد بهدفين لكل فريق مع أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين لـ بير إيمريك أوباميانج في الدقيقتين 21 و32.

أوبا استغل تمريرة من كولاسينياك ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك، قبل أن يعود ويستغل لعبة بين ميسوت أوزيل ومايتلاند نيلز ويحول عرضية الأخير الأرضية في الشباك.

لكن كرر أرسنال ارتكابه لنفس الأخطاء الخاصة ببناء اللعب من الخلف إلى جانب فقدان الكرة في وسط الملعب.

الخطأ الأول كان في الدقيقة 34. جندوزي يحصل على الكرة من لينو حارس أرسنال ويفقدها داخل منطقة الجزاء مع ضغط لاعبي واتفورد.

ولكن الخطأ الأول لم يُنتج عنه هز الشباك بفضل تألق لينو.

الأخطاء تواصلت وبنفس الطريقة أيضا.

فشل في بناء الهجمة من الخلف ليستغل جيرارد دولوفيو تمريرة بالخطأ من سوكراتيس ويصنع لـ توم كليفيرلي الذي هز الشباك.

هدف أول لـ واتفورد في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 60 تدخل إيمري ليدفع بـ جو ويلوك بدلا من داني سيبايوس، ثم خرج أوزيل وجيندوزي وشارك لوكاس توريرا وريس نيلسون.

تغييرات إيمري أثرت بالسلب على وسط أرسنال الذي أصبح مليئا بالمساحات أمام واتفورد.

المساحات أمام منطقة جزاء أرسنال، جعلت لاعبو واتفورد يسددون 31 تسديدة على مرمى المدفعجية.

نعم 31 تسديدة وهو الرقم الأعلى الذي يستقبله أرسنال منذ موسم 2003-04.

واستقبل أرسنال منذ بداية الموسم 96 تسديدة أكثر من أي فريق آخر في أي من الدوريات الـ 5 الكبرى.

وفي النهاية ارتكب دافيد لويز خطأ آخر ليحتسب الحكم ركلة جزاء لـ واتفورد حولها روبرتو بيريرا بنجاح في الشباك في الدقيقة 82.

ركلة جزاء هي الثانية التي تُحتسب ضد لويز في 4 مباريات له مع أرسنال.

وتألق لينو في اللحظات الأخيرة ليحمي مرمى أرسنال من الهزيمة.

التعادل أوصل أرسنال للنقطة الثامنة في المركز السابع بعدما خسر أمام ليفربول وتعادل مع توتنام.

بينما حصد واتفورد نقطته الثانية مع مدربه الجديد كيكي فلوريس واستمر في المركز الأخير.

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