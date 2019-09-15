بالفيديو – الانتصار الأول لـ روما.. مخيتاريان يسجل في فوز الذئاب على ساسولو

وانتصر روما على ملعبه ووسط جماهيره أمام ساسولو برباعية مقابل هدفين.

ذئاب روما هاجمت حصون ساسولو ونجحت في تدميرهم بـ 4 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يسجل الضيف ساسولو مرتين في الشوط الثاني.

بريان كريستانتي لاعب الوسط الجديد لـ روما افتتح أهداف فريقه في الدقيقة 12 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية أرسلها بيليجريني.

وافتتح إيدين دجيكو سجله التهديفي هذا الموسم بهز الشباك ساسولو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كولاروف في الدقيقة 19.

وسجل الوافد الجديد هنريك مخيتاريان هدفه الأول بقميص روما في ظهوره الأول مع الذئاب.

مخيتاريان استغل تمريرة من المتألق لورينزو بيليجريني ليهز شباك ساسولو في الدقيقة 21.

وعاد بيليجريني ليصنع هدف روما الرابع والثالث له في المباراة. تمريرة رائعة ضربت خط دفاع ساسولو بالكامل ووضعت جاستن كلويفرت منفردا بالمرمى.

واستغل كلويفرت التمريرة بنجاح ليهز شباك ساسولو في الدقيقة 33.

4 أهداف في 33 دقيقة لـ روما أمام ساسولو.

استفاقة ساسولو في الشوط الثاني بدأت في الدقيقة 52 بركلة حرة ولا أروع من دومينيكو براردي.

وعاد اللاعب ذاته ليهز الشباك في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويعد انتصار روما هو الأول له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى والثانية أمام جنوى ولاتسيو على الترتيب.

رصيد روما وصل للنقطة الخامسة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند ثلاث نقاط في المركز الـ 11.

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