تشاكا: الخوف تملكنا في الشوط الثاني.. لم يرغب أي منا في الكرة

وظن أرسنال أنه ظفر بنقاط المباراة مع انتصافها والنتيجة تشير إلى تقدمه على مضيفه بهدفين دون رد، لكن في النصف الثاني من المواجهة استطاع واتفورد الخروج بتعادل.

وقال لاعب سويسرا في حوار مع قناة سكاي سبورتس الإنجليزية:”تملكنا الخوف في الشوط الثاني. علمنا أنهم سيأتون إلينا وسيضغطوننا بقوة، علينا أن نظهر بشخصية أفضل وألا نخاف بهذا الشكل. تحدثنا عن الأمر. لا يمكننا تقديم أداء مثل هذا في الشوط الثاني”.

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما “لم يرغب أحد في الكرة. كل الفرق قوية في الدوري الممتاز وقادرة على تسجيل أهداف لذا عليك أن تتحلى بالهدوء، وأن تكون قويا على الصعيد الذهني، واليوم لم نكن كذلك”.

اخترق أرسنال دفاع منافسه في الدقيقتين 21 و32 ليسجل الجابوني بيير ايمريك-أوباميانج هدفين، لكن في الشوط الثاني تفوق واتفورد وأحرز له توم كليفيرلي في الدقيقة 53 وقبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق أدرك التعادل روبرتو بيريرا من ركلة جزاء.

واعترف أوناي إيمري مدرب أرسنال أن منافسه سيطر على المباراة في شوطها الثاني وحرم فريقه انتصارا كان سيصعد به إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وصرح الإسباني لشبكة BBC “لم نتمكن من التغلب على ضغطهم في الشوط الثاني. فريق قوي بدنيا، ضغطونا ليجبروننا على ارتكاب أخطاء، لعبوا على ذلك. حين تحاول تجاوز خطوطهم قد تسنح لك فرص. فازوا بالشوط الثاني وملخص المباراة بالنسبة لي أن النقطة التي حصلنا عليها ليست جيدة”.

وأتم المدرب الأسبق لإشبيلية وباريس سان جيرمان “علينا مواصلة العمل. حين حاولنا لعب تمريرات طولية فقدنا الكرة أيضا”.

ونقطة التعادل جعلت أرسنال في المركز السابع ورصيده 8 نقاط بينما ظل واتفورد في ذيل الترتيب بالمركز 20 ورصيده نقطتين.

ويستضيف أرسنال جاره اللندني أستون فيلا في الجولة المقبلة بينما يواجه واتفورد مهمة صعبة للغاية في ملعب مانشستر سيتي.

وقبل مباراة فيلا، يحل أرسنال ضيفا على اينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وخسر أرسنال الدوري الأوروبي في الموسم الماضي حين سقط أمام تشيلسي في المباراة النهائية.

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