التعاون الإسلامي تدين بشدة إعلان نتانياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي الأحد “رفضها المطلق وإدانتها الشديدة” لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بعد اجتماع طارئ في جدة.

وأضافت المنظمة في بيان “إن اجتماع (وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي) يعرب عن رفضه الشديد وإدانته المطلقة لإعلان نتانياهو”.

وأفاد البيان أن “السلام في الشرق الأوسط لن يكتمل إلا بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية”.

كما أعرب وزراء خارجية دول المنظمة عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لهم.

وكان نتانياهو أعلن أنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري الثلاثاء المقبل ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت.

كما وعد بضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن بعد الانتخابات عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتهدد خطة نتانياهو بالقضاء على ما تبقى من الأمل لحل الدولتين.

وندد الفلسطينيون والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإعلان نتانياهو الأسبوع الماضي.

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