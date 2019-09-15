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هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تتوقع تجاوز نسبة المشاركة 50 %

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة الإقبال حوالي 50 % أو أكثر مع انتهاء مدة الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.
وقال فاروق بوعسكر العضو في الهيئة في تصريحات للصحفيين في المركز الإعلامي المخصص للانتخابات، إن المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستقترب أو ربما تتجاوز 50 %.
وجاء تصريح بوعسكر بعد دقائق من غلق مكاتب الاقتراع.
وكانت النسبة ضعيفة في الساعات الأولى في الصباح حيث لم تتجاوز 31ر16 % عند الواحدة ظهرا ثم بلغت 84ر27 % عند الساعة الثالثة.
وستقدم الهيئة في وقت لاحق نسب الاقتراع بشكل رسمي. وقال بوعسكر إن الهيئة ستشرع الليلة في تقديم النتائج الجزئية لنسب الاقتراع في الولايات. ويمكن لمؤسسات استطلاعات الرأي تقديم نتائج تقريبية للدور الأول مساء اليوم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مرشحوا الخوان فى خبر كان الاعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى المحبوس الذى لم يصوت فى الانتخابات وان شاء الله يهزموا شر هزيمة فى الانتخابات البرلمانية والشعب لم ينخدع فى تتح مورو وتجربة الاهطل مرسى فى مصر امامهم شكرا للشعب التونسى المتحضر الرافض للخوان المفلسين

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