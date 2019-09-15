هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تتوقع تجاوز نسبة المشاركة 50 %

توقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة الإقبال حوالي 50 % أو أكثر مع انتهاء مدة الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وقال فاروق بوعسكر العضو في الهيئة في تصريحات للصحفيين في المركز الإعلامي المخصص للانتخابات، إن المعطيات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستقترب أو ربما تتجاوز 50 %.

وجاء تصريح بوعسكر بعد دقائق من غلق مكاتب الاقتراع.

وكانت النسبة ضعيفة في الساعات الأولى في الصباح حيث لم تتجاوز 31ر16 % عند الواحدة ظهرا ثم بلغت 84ر27 % عند الساعة الثالثة.

وستقدم الهيئة في وقت لاحق نسب الاقتراع بشكل رسمي. وقال بوعسكر إن الهيئة ستشرع الليلة في تقديم النتائج الجزئية لنسب الاقتراع في الولايات. ويمكن لمؤسسات استطلاعات الرأي تقديم نتائج تقريبية للدور الأول مساء اليوم.

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