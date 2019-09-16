مدرب إسبانيا: نعمل على إقناع فاتي باللعب للمنتخب

وقال مورينو في تصريحات صحفية:”لا أتحكم في الأمر. مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحاولون تمهيد الطريق أمام فاتي للعب للفريق، سيكون القرار للاعب في النهاية”.

وأثنى مورينو على اللاعب الذي لم يبلغ بعد 17 عاما “رائع لبرشلونة، لاعب جاء من أكاديمية لاماسيا. لابد من الصبر عليه”.

ويأمل مسؤولو منتخب إسبانيا إقناع اللاعب سريعا بتمثيل لاروخا ليشارك في أكتوبر بمونديال الناشئين.

ظهر فاتي بشكل طيب مع برشلونة أمام أوساسونا في الجولة الثانية من الدوري، سجل هدفا بعد دخوله في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، ليقرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع باللاعب منذ البداية أمام فالنسيا.

وأبدع فاتي ضد الخفافيش يوم السبت وفي 60 دقيقة شارك بها سجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

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