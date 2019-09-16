بالفيديو – إثارة مجنونة لا تُصدق.. مارسيليا 4-3 موناكو

موناكو استضاف على ملعبه ووسط جماهيره، مارسيليا في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

فريق الأمارة تقدم أولا بفضل وسام بن يدر.

الفرنسي بن يدر افتتح التسجيل أولا من علامة الجزاء في الدقيقة 17، قبل أن يستغل خطأ دفاعي للضيوف ويسجل الثاني في الدقيقة 26.

لكن رفضت كتيبة مارسيليا الاستسلام لتعود وتعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

الأرجنتيني بينيديتو سجل الهدف الأول لـ مارسيليا في الدقيقة 38 من متابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء.

قبل أن ينجح فالير جيرمان في تعديل النتيجة قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول من ضربة رأس.

انتفاضة مارسيليا استمرت لينجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 61 من تسديدة ديميتري بايت.

ووجه بينيديتو الضربة الرابعة في وجه موناكو وسط حسر كل من في الملعب. هدف رابع في الدقيقة 66 بعد خطأ دفاعي جديد وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم يشفع لـ موناكو هدف بالدي كيتا في الدقيقة 75 من واقع الهزيمة الثالثة في الموسم.

ولم ينجح موناكو في تحقيق أي انتصار في الدوري هذا الموسم، مكتفيا بنقطتين فقط من 5 مباريات.

بينما واصل مارسيليا نتائجه الطيبة ليحقق النقطة العاشرة في المركز الثاني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا