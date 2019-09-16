بالفيديو – ميلان يهرب بفوز عسير على فيرونا

وكان ميلان الطرف الأفضل في مواجهة بالجولة الثالثة للدوري الإيطالي لكن عانى لتهديد مرمى فيرونا الذي صمد إلى أن احتسب الحكم ضده ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الفريق.

ونجح شيشتوف بيونتك في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 68 مانحا ناديه ثاني انتصار على التوالي في الكالتشيو.

وكاد بيونتك يضاعف النتيجة في الدقيقة 82 لكن الحكم ألغى هدفه بعد الاستعانة بالفيديو الذي أظهر احتكاك لاعب بولندا بحارس فيرونا.

وتساوى عدد لاعبي الناديين في الدقيقة 95 بعد طرد دافيد كالابريا مدافع ميلان الذي جذب مهاجم فيرونا ليحصل الأخير على ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء لم يترجمها الفريق إلى هدف ليخسر المباراة.

واضطر فيرونا لاستكمال المباراة منقوصا بعد طرد لاعبه ماريوز ستيبنسكي ليتلقى أول خسارة في الموسم ويتوقف رصيده عند 4 نقاط ويحتل النادي المركز العاشر في ترتيب البطولة.

بينما رفع ميلان، الذي يقوده المدرب ماركو جيامباولو، رصيده إلى 6 نقاط وارتقى للمركز السابع بعدما فاز بهدف للمباراة الثانية على التوالي.

وأمام الفريقين مواجهتين صعبتين للغاية في الجولة المقبلة، فيرونا يحل ضيفا على يوفنتوس حامل اللقب، وميلان يواجه جاره اللدود إنتر ميلان في دربي الغضب.

ويتصدر إنتر ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول ثلاث جولات بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث ورصيده 7 نقاط.

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