11 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

قتل مساء أمس الأحد، 11 شخصا، في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا عن سماع “دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب”.

وأضاف أنّ الانفجار “ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي، ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيّاً”.

ولم تُعلن أيّ جهة مسئوليّتها عن هذا الانفجار الدامي الذي يُعدّ الثاني من نوعه في المنطقة التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو.

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