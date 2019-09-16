المسماري : أخبار سارة قريبا

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق العسكري باسم قوات الجيش التابع للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت خلال 72 ساعة الماضية جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم حول الموقف الميداني، أن قوات القيادة العامة مستنفرة وجاهزة لحين صدور أمر من القائد العام بالتحرك، وأنها «تقترب رويدا رويدا من طرابلس، والمعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتدل مرحلة حاسمة جدا، وستسمعون أخبار سارة قريبا».

ولفت إلى أن «تركيا تقدم دعما عسكريا لقوات الوفاق بالطائرات المسيرة، وخطا بحريا وطيرانا بين أنقرة ومصراتة».

وقال إن قواته «رصدت عناصر من مجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة هاربة من مدينة درنة تقاتل في صفوف قوات الوفاق ضد قوات القيادة العامة في طرابلس».

وتعهد المسماري باستمرار المعارك «حتى القضاء على الإرهابيين»، معتبرا معركة طرابس «عملية مهمة من أجل إنجاح أي عملية سياسية في ليبيا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا