إعلان 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر-العنوان

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب إلى “الأمة” بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر.

وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقا للدستور أنه قرر “في إطار صلاحياتي الدستورية المُخولة لي تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 “.

ويتوافق هذا التاريخ مع المهل التي سبق أن طلبها الرجل القوي في النظام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ودعا بن صالح إلى “التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا”.

واعتبر أن يوم الانتخابات هذا سيكون مناسبة للجزائريين “لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، ويحلم به اليوم الأبناء”.

وكان الفريق قايد صالح أكد قبل أيام أن الانتخابات ستجري في وقت قريب. وسبق أن حدد الرابع من يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية واختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لكن هذا التاريخ ألغي بعد عدم تقدم أي مرشح.

المصدر-وكالات

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