السحر المرشوش وطريقة علاجه

يعرف السحر المرشوش وهو أحد أنواع السحر التي ينفذها السحرة الفجار الأشرار، وهو من الأسحار السهلة التي يمكن تنفيذها في حق المسحور بعد أن يطأ ويخطو الشخص المقصود والمستهدف بالسحر، والذي يتبعه الساحر للوصول إلى المسحور، الذي بدون أن يعلم يطأ بقدمه على مادة السحر التي قد تكون بودرة أو تراب أو مادة سائلة كالماء مثلا ترش في المكان الذي يعتاد المسحور السير فيه، وذلك بعد أن يعزم الساحر عليه من نفسه الخبيث بمجموعة من التعاويذ السحرية الشركية لجلب خادم هذا النوع من السحر .

– يظهر على المسحور مجموعة من أعراض السحر المرشوش منها : آلام في منطقة القدمين أو أورام، يصاحبه حرارة أو برودة في منطقة الألم .

– ظهور كدمات خضراء أو زرقاء مائلة للون الأسود في بعض أجزاء القدم .

– زوال مفاجئ لتلك الأعراض، ثم عودتها مرة أخرى، ولكرم المولي يستطيع الراقي في هذه الحالة معرفة ما إذا كانت هذه الأعراض نتيجة مرض عضوي أو نتيجة سحر مرشوش .

– خوف وأحلام مزعجة، يصاحب السحر المرشوش حالات خوف رهيبة وأحلام مزعجة، يكشفها الراقي المتمرس بسهولة بمجرد أن تحكي له .

– رؤية خيالات واشباح في المنزل، كما تظهر بعض أنواع من الحشرات كالنمل والصراصير، وأيضا ظهور الدود، و ظهور الفئران بشكل ملفت .

– ظهور تصدعات في جدران وسقف المنزل وحدوث ضجيج مرتفع الصوت في المنزل .

– تثار المشكلات لأسباب تافهة، وتزيد إذا كان الغرض من السحر المرشوش التفريق .

مع تنوع حالات السحر ومنها السحر في المنزل وايضا سحر الشخص نفسه يعد توكل المريض على الله وثقته في الشفاء والعافية من عنده هي اهم السبل من اجل الوصول للشفاء ، و يجب اتباع أولى خطوات العلاج من السحر المرشوش، والتي منها :

– عدم التعجل بسرعة الشفاء فالسحر يأخذ وقتاً في العلاج، لذا لابد أن يصبر المسحور ويكون قوى العزيمة والإرادة، مفوضا أمره كله إلى العلي القدير .

– الرقية الشرعية، حيث على المريض تطبيق الرقية الشرعية لعلاج السحر بشكل عام .

– يعرض المسحور منطقة الألم في مغطس من الماء الساخن نسبيا المضاف إليه القليل من الملح الصخري، شرط أن يكون الماء قد قرئ عليه رقية السحر وآيات الخروج وآيات الشفاء، ويجب أن يستمر وضع مكان الألم في هذا الماء لمدة ساعة، ويتزامن مع هذا الوقت سماع المسحور إلى رقية السحر وآيات الخروج وآيات الشفاء .

– دهان منطقة الألم بزيت الزيتون المضاف إليه 5 ملاعق صغيرة من طحين القسط الهندي و3 ملاعق صغيرة من طحين حبة البركة المقروء عليه الرقية الشرعية .

– يقوم المريض بدهن وتدليك منطقة الألم بالزيت بعد القراءة عليه، ويفضل أثناء عملية التدليك الدعاء بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ) أو يقول المريض بسم الله بسم الله بسم الله وتقول سبع مرات : أعيذ نفسي بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر .

– دهن منطقة الألم بالمسك الأسود المقروء عليه رقيات السحر، المس، آيات الخروج، آيات الشفاء .

التخضيب بالحناء، إذا استمر الألم يخضب المريض منطقة القدمين إلى الركبة بالحناء المرقية فتزول كافة الأعراض المذكورة بإذن الله تعالى، وتحضر الحناء بماء مرقى بالرقية الشرعية، و أثناء عملية التحضير تقرأ رقية السحر مع التفل والنفث أثناء القراءة وبعد الانتهاء منها، ويجب البعد عن علاج السحر بالسحر، وعدم القيام بالأفعال الشركية .

الحجامة، إذ تقضي الحجامة على السحر المرشوش وتبطله، وتتم في الأوقات التالية من الشهر العربي الهجري، يوم 17 أو 19 أو 21 وإذا لم يبطل السحر نهائيا تكرر بعد 15 يوم حتى يبطل .

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