الخارجية الإيرانية: نتوقع الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية قريبا

توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الإثنين أن يتم الإفراج قريبا عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران “ستينا إمبيرو”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول :”الإجراءات القانونية والقضائية انتهت تقريبا، ولا تزال هناك حوالي ثلاث مراحل إدارية، ويُتوقع الإفراج عن الناقلة قريبا”.

وكانت إيران احتجزت الناقلة، التي تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز ردا على احتجاز ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سورية بالمخالفة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق منتصف الشهر الماضي عن الناقلة الإيرانية.

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