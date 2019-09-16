روسيا تدرس إنتاج منظومات إس-400 في الهند

ذكرت شركة روستيخ الحكومية الروسية، أن روسيا تجري مباحثات مع نيودلهي حول إمكانية جعل الهند موقعا لإنتاج منظومات “إس-400” الدفاعية. ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المدير التنفيذي للشركة، سيرجي تشيميزوف، قوله في تصريح له: “نناقش مع الهند مسألة إنتاج /إس 400/ هناك”.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن بلاده “سوف ترسل منظومة /إس-400/ للدفاع الجوي إلى الهند في غضون 18 أو 19 شهرا”.

و قامت روسيا في مطلع أكتوبر عام 2018، بتوقيع عقد مع الهند، لتوريد أنظمة 5 أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات /إس-400/، وهو ما سيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.

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