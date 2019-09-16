وكيله: تجديد عقد كلوب يتوقف على تغيرات المناخ فالطقس السيء يضايقه

وصرح كوزيكه قائلا: “عقد يورجن مستمر حتى 2022 ومن المعروف أن النادي يرغب في تجديده”.

وواصل “مازال أمامنا بعض الوقت من أجل ذلك، علينا أن ننتظر ونرى كيف يتطور كل شيء، وإذا ما كان المناخ سيتغير ويصبح أفضل في إنجلترا أو فقط في ألمانيا”.

وأكمل “يجب ألا نقلل من الأمر، لأن الطقس السيء يضايق كلوب، عموما، أتذكر في نوفمبر أو ديسمبر كانت أول مرة يسأل ليفربول عن تجديد العقد وقلت لننتظر”.

وتابع “تستيقظ أولا زوجة كلوب ويورجن في الصبح والجو مظلم، حينما يتقابلان مساء يكون هناك ظلام أيضا أو رمادي”.

واستطرد “خلال فترة عطلة الشتاء في ألمانيا، إن كان الطقس سيئا تذهب الأندية في إجازة أسبوعين ويعودون ثم يطيرون مباشرة إلى معسكر تدريبي في الشمس لعدة أيام أخرى”.

وأتم “خلال ذلك الوقت في إنجلترا، يستعد المدربون من أجل خوض ما يقرب من 13 مباراة، يكونون مجهدين وهذا ليس أمرا سهلا”.

كلوب تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، وقاد الفريق لنهائي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة في أول موسم له لكنه خسرهما، كما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي، ونجح في الفوز به مرة، بجانب لقب السوبر الأوروبي، كما احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

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