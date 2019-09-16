إيوان ليبيا – وكالات :

تمكن أعضاء تحريات وحدةالتزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي أمس الأحد من القبض على عصابة تقوم بتزوير العملة الليبية.

مديرية أمن بنغازي أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى ورود معلومات عن قيام عصاية تتكون من فتاة تدعى “ت.م.ه”وشاب يدعى “م.ج” بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية المزورة وجهاز تصوير لتزوير العملة.

وأكد المكتب الإعلامي أن المتهمين أعترفا بما نسب إليهم من تهم وتم إعداد محضر استدلال وإحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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