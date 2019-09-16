ماذا كتب القذافي بحق عمر المختار

إيوان ليبيا – وكالات :

أظهرت الوثائق التاريخية قيام الزعيم الراحل معمر القذافي بزيارة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار عام 1968.

ونشر وزير (أمين) إعلام في نظام القذافي د.رمضان البريكي وثيقة من سجل زيارات ضريح عمر المختار تظهر قيام الزعيم الراحل بزيارة الضريح وكتابة عبارات تظهر الاعتزاز بالمختار كأحد أبطال العروبة.

وقال البركي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “هذه الورقة من سجل زيارات ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، وتوثق زيارة الشهيد القائد معمر القذافي لضريح عمر المختار تحت رقم مسلسل 703 بتاريخ 13 سبتمبر 1968 وكان برفقته الضابطان عطية الكاسح ومفتاح القذافي، وقد كتب بسجل الزيارة عبارة (زرنا الضريح وازددنا فخرا بأبطال العروبة الصناديد).

وأضاف البركي “اللهم أغفر لهما وارحمهما وادخلهما فسيح جناتك”.

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