الخارجية الروسية: المناقشات بشأن رد محتمل على هجمات السعودية غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، إن المناقشات بشأن رد محتمل على الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية غير مقبولة وإن استغلال الحادث لزيادة التوتر بشأن إيران غير بناء.

وقالت الوزارة في بيان “نعتقد أن استغلال ما حدث لزيادة التوتر حول إيران تمشيا مع السياسة الأمريكية المعروفة، أمر غير بناء”.

وأضافت الوزارة “ومن غير المقبول بدرجة أكبر، اقتراح إجراءات عقابية مشددة يبدو أنه جرت مناقشتها في واشنطن”.

وذكر البيان أن روسيا تعتقد أن تبادل الهجمات على منشآت البنية التحتية المدنية يعد نتيجة مباشرة للصراع العسكري الدائر في اليمن.

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