التحالف: الأسلحة المستخدمة لمهاجمة المنشآت السعودية إيرانية

قال المتحدث باسم التحالف الذي يشن حملة عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية “إيرانية”.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد السعودي تركي المالكي “التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية”.

وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عن الهجوم على المنشأتين المملوكتين لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”.

إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه الاتهام إلى طهران.

وقال المالكي: إن هذه الضربة لم تأت من الأراضي اليمنية كما يقول الحوثيون الذين وصفهم بأنهم “أداة في أيدي الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الإرهابي”.

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