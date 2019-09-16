حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي تتقدم بطلب للمحكمة بالإفراج عن مرشحها

تونس 16 سبتمبر 2019 (وال)- ذكرت حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي الإثنين، أنها أودعت طلبًا لدى المحكمة لاستصدار قرار بإطلاق سراحه، لمواصلة حملته الرئاسية لاسيما بعدما أظهرت النتائج الأولية صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة التونسية.

وقال المتحدث باسم حملة نبيل القروي حاتم المليكي – لقناة سكاي نيوز عربية – إن محامي المرشح قدم طلبًا إلى المحكمة لإصدار قرار بالإفراج عنه، حيث لا تتوفر أدلة اتهام ضده، على حد تعبيره.

وأضاف المليكي أن “القروي الذي كان قد اعتبر شاهدًا في قضية التهرب الضريبي المفتوحة منذ عام 2016، فُوجئ باعتقاله على ذمة القضية بعدما أعلن نيته الترشح، بينما لا توجد أي أدلة تدفع بإصدار اتهام رسمي ضده”.

وبحسب المليكي، لم تصل أي إشعارات من المحكمة ردًا على الطلب حتى الآن.

وكانت قد أظهرت النتائج الرسمية الأولية، حصول القروي على نسبة 15.4 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز 49 بالمائة من الأصوات، ليكون في المرتبة الثانية بعد قيس سعيد الذي حصل على 18.8 بالمائة من أصوات الناخبين التونسيين. (وال- تونس) ر ت

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