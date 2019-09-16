التشكيل – مع إيقاف تريزيجيه.. المحمدي احتياطي مع أستون فيلا ضد وست هام

ويستضيف أستون فيلا نظيره وست هام في العاشرة مساءً يوم الاثنين في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن تشكيل أستون فيلا محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” بسبب الإيقاف.

وتعرض تريزيجيه للطرد مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة الماضية من الدوري الإنجليزي، ليغيب أمام وست هام بسبب الإيقاف.

ويجلس المحمدي على مقاعد البدلاء بينما يشارك أنور الغازي أساسيا.

ويكتب مارفيلس ناكامبا نجم منتخب زيمبابوي ظهوره الأول مع أستون فيلا منذ انضمامه للأخير قادما من كلوب بروج البلجيكي.

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