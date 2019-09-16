ليلة_الأبطال – مؤتمر كلوب: لا أضمن عدم تكرار خسارة 2018 ضد نابولي.. وسان باولو يقلقني

مباراة مرتقبة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، نابولي العنيد مع مدربه المحنك كارلو أنشيلوتي يتحدى ضيفه بطل أوروبا، ليفربول، الذي في نفس المرحلة وعلى نفس الملعب خسر الموسم الماضي بهدف.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي:”هل أضمن ألا تتكرر خسارة العام الماضي؟ لا، لكن الأولاد لم يعطونني أي إشارة للتفكير في أمر مثل هذا. فلنستخدم مهاراتنا، نركز في المباراة، ونقاتل لكل شيء. نحاول الوصول للمستوى الذي بلغناه العام الماضي، نريد الحفاظ على ذلك المستوى، وأن نلعب كرة القدم الخاصة بنا، استخدام مهاراتنا وثقتنا بالنفس”.

وواصل الألماني “لا نشعر بضغط كوننا الأبطال. مر وقت طويل. هل ستلعب الفرق بشكل مختلف ضدنا؟ لا أعرف. لم أدافع عن اللقب من قبل لأكون قادرا على الإجابة. أتمنى أن نكون جاهزين لذلك. تأثير ملعب سان باولو؟ يقلقني”.

وأشار كلوب إلى أن لاعبه أندرو روبرتسون قد يشارك في المباراة رغم أنه غاب عن مران الفريق يوم الإثنين قائلا:”علينا أن ننتظر، الإصابة ليست كبيرة، أبعدناه كإجراء وقائي، لا أثق بنسبة 100% أنه سيكون متاحا للمباراة”.

وقع ليفربول مع نابولي في نفس المجموعة بالموسم الماضي لدوري الأبطال، فاز كل فريق بهدف في ملعبه، استطاع ليفربول التأهل كوصيف للمجموعة خلف باريس سان جيرمان وودع نابولي البطولة.

وتضم المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بجوار ليفربول ونابولي، ناديا جينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

ليفربول يحل ضيفا على نابولي وفي الجولة الثانية يستضيف ريد بول سالزبورج بينما يلعب نابولي في بلجيكا ضد جينك.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا